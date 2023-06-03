Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на интервью Зеленского латиноамериканским СМИ.

Так, с его слов становится известно, что он готов провести встречу с президентом Бразилии Лулой да Силвой фактически в любое время и уже не один раз делал шаги навстречу президенту Бразилии, но тот не отвечала взаимностью.

Со слов украинского лидера известно, что в то время, когда Лула да Силва пребывал с официальным визитом в Португалии украинские представители связывались с ним, чтобы провести переговоры. Тот в свою очередь должного ответа так и не дал. Позже подобная ситуация случилась и на саммите «Большой семерки». Зеленский провёл переговоры фактически со всему участники данного саммита, но с бразильцем встретится так и не удалось.

Примечательно, что Владимир Зеленский также сказал, что он готов полететь в Латинскую Америку для того, чтобы показывать да Силве никчемность российского диктатора Владимира Путина.

Отмечается, что ранее мы писали о том, почему не состоялась встреча Зеленского и Лимы.