О том, что метеоусловия на выходных будут не самыми приятными, в особенности, если придется выходить на улицу, поскольку 10-го июня осадки пройдут фактически в половине областей, а в воскресенье — дожди прольются по всей стране, пишет «НБН», основываясь на прогнозе тематического портала SINOPTIK.UA.

Завтра, 10-го июня, в западной части Украины отметки на термометрах будут колебаться в диапазоне от +20 до +23 градусов по Цельсию, а в центральной, восточной, южной и северной — от +26 до +29 градусов по Цельсию. Облачные погодные условия, без каких-либо без осадков — лишь в Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях, а на прочей территории нашей страны — умеренные грозовые дожди.

Послезавтра, 11-го июня, над всей Украиной — ливни в сопровождении гроз, и стоит одеваться немного потеплее, так как поутру — промозглый ветер. Также, в западных, восточных и северных областях похолодает в пределах от +19 до +21 градусов по Цельсию, и только на юге и в центре воздушные массы прогреются до +23…+25 градусов по Цельсию.

Ранее мы писали о том, как в этом месяце могут подешеветь продукты питания, входящие в «борщевой набор».