Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Херсонскую ОВА.

По заявлениям представителя администрации области становится известно, что уже на данный момент в некоторых районах вода начинает понемногу отложить. Известно, что уже сейчас площадь затопленных территорий в области уменьшилась вдвое, со 139 до 77,7 километра квадратных. Также отмечается, что уровень затопления на данный момент составляет чуть больше чем 4 метра.

Местные власти также заявляют, что по их данных за минувшие сутки вода отошла из трех населенных пунктов в Бериславском районе, а точнее: из Ольговки, Львова и Николаевки. Помимо этого там отмечают, что на правом берегу Херсонщины на данный момент затопленными являются 32 населенных пункта, среди них 3821 дом. В свою очередь на левом берегу — 14 населенных пунктов.

Власти делают все, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия подрыва Каховской гидроэлектростанции.

Также мы писали, что блогер-коллаборант раскрыл подробности подрыва ГЭС.