Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на 68-й бригаду.

С официальных источников стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины, а конкретнее — 68-й егерской бригады имени Олексы Довбуша взяли участие в освобождении населенного пункта Благодатное, который находится на территории Донецкой области.

Также примечательно, что воины опубликовали видеозапись, на которой видно, как они поднимают украинский флаг над уже фактически полностью разрушенным селом.

Источники пишут, что украинские воины движутся на несколько направлениях одновременно, тем самым создавая российским оккупантам неприятности.

К слову, село Благодатное в Донецкой области стало одним из первых населенных пунктов, которые воины Вооруженных сил Украины смогли освободить в ходе контрнаступательных действий. К слову, от Благодатного к Мариуполю 93 километра.

Напомним, мы также писали о зачистке на территории Запорожской области.