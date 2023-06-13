О том, что только за прошедшие 24-е часа, путинская армия обстреляла 14-ть населенных пунктов на Запорожье, вследствие чего несколько человек погибли и получили ранения различной степени тяжести, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канала главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

В частности, ВС РФ совершили 85-ть обстрелов 14-ти населенных пунктов: дважды ударили с помощью боевой авиации, атаковали с дронов и били из РСЗО по населенным пунктам Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское и Ольговское. Еще 75 артобстрелов нанесено по населенным пунктам Новоандреевка, Верхняя Терса, Каменское, Степное и прочим селам в прифронтовой зоне. Малашко подчеркнул, что за эти сутки, враги унесли жизни 2-х жителей Запорожской области, а еще 2-е получили ранения и госпитализированы. Кроме того, вечером 12-го июня, захватчики обстреляли Железнодорожное: в собственном доме погиб 44-летний мужчина. Также, на территории Гуляйполя, травмы от срабатывания российской мины, получила 64-летняя женщина.

Ранее мы писали о том, что в Днепропетровской ОВА рассказали о пострадавших и показали фото последствий обстрела в ночь на 13-е июня.