О том, как наши военные результативно продвигаются на фронтовых участках Бердянского направления, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрея Ковалева, опубликованное в Telegram-канале Military Media Center.

По словам Ковалева, в период проведения наступательной операции, войска ударной группировки Сил обороны нашей страны, только за минувшие 24-е часа на Бердянском направлении смогли пройти от 0,5 километра до 1 километра, а суммарная площадь освобожденной от оккупантов территории составляет до 3 кв. километров.

Кроме того, по заявлению замглавы Министерства обороны Украины Анны Маляр, за прошедшие 7 дней, в ходе ведения контрнаступательной операции на Донецком и Таврическом операционных районах, освобождены Лобково, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, и таким образом ВСУ переместились на 6,5 километра, взяв под контроль еще 90 кв. километров.

Ранее мы писали о том, что в ISW рассказали, на каких участках фронта украинские военные перешли в атаку.