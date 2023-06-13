О том, что в ночь на этот вторник, 13-е июня, оккупанты снова обстреляли Кривой Рог, попав, в том числе и по 5-этажному жилому дому (пожар уже потушен), и из-за атаки на этот город погибло несколько человек, а ранено более 20 мирных жителей, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Telegram-канале главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

В частности, 3 российские крылатые ракеты были сбиты ПвК «Восток», но остальные «прилетели» по гражданским объектам. В соответствии с предварительной информацией, погибли 3 человека, а 25 — ранены (19 отправлено на госпитализацию). Также, разрушено частное предприятие, с территории которого в больницу направили 3 человек, но под завалами уничтоженного склада могли остаться еще люди, и потому спасатели приступили к поисковой операции. Кроме того, 4 человека травмированы в другом районе, где горели здание и автомобиль, но возгорание уже ликвидировано. Помимо этого, обстреляно автомобильное предприятие: загорелись грузовые авто и повреждена хозпостройка.

Лысак подчеркнул, что на данный момент, в городе продолжают работу соответствующие службы, и окончательные последствия данной циничной атаки все еще уточняются.

Ранее мы писали о том, что в Херсонской ОВА опубликовали фотосвидетельства преступлений оккупантов 11 июня.