О том, что только за последние 24-е часа, враги нанесли 39-ть авиационных ударов и совершили 62-а обстрела из РСЗО не только по позициям защитников, но и по территории мирных населенных пунктов, пишет «НБН», ссылаясь на утреннюю сводку, опубликованную в официальном Facebook-аккаунте Генерального штаба ВСУ.

Согласно данным Генштаба, за минувшие сутки, ВС РФ нанесли массированный ракетно-авиационный удар, в котором были задействованы 16-ть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 4-ре иранских ударных БПЛА «Shahed». При этом, оккупанты атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Харьковской области и жилые дома в Кривом Роге.

Отметим, что наши ПВО успешно уничтожили 11-ть крылатых ракет и 1-н ударный дрон.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ОК «Юг» раскрыли настоящие цели ракетных атак оккупантов.