О том, что российского оккупанта, являющегося депутатом Госдумы РФ, Адама Делимханова, обоснованно считающегося «правой рукой» главы Чечни, похоже, успешно «утилизировали» поблизости от Приморска в Запорожской области, с одновременным уничтожением еще около двух сотен «элитных кадыровцев», пишет «НБН», ссылаясь на захватывающую публикацию в Facebook-аккаунте военнослужащего Украины Кирилла Сазонова, включая и подтверждение в Telegram-канале Рамзана Кадырова.

По словам Кадырова, он все никак не может связаться с Адамом Делимхановым, и по этой, важной для него, причине очень просит «украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого БРАТА». Кроме того, чеченский ставленник Кремля подчеркнул свою особую заинтересованность:

Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать.

Ранее мы писали о том, что Кремль намерен заменить наемников «армии» российского олигарха Евгения Пригожина в Бахмуте Донецкой области чеченскими боевиками.