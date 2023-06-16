О том, что на снимках со спутника «Planet Labs», можно рассмотреть последствия эффективных ударов, нанесенных Силами обороны Украины по местам расположения оккупантов, поблизости от временно захваченного города Геническ в Херсонской области, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию в официальном Facebook-аккаунте «Схеми: корупція в деталях».

На данных фотоснимках со спутника заметны последствия обстрелов пансионатов «Экспресс» и гостиницы «Chalet Termal» в оккупированном путинской армией селе Счастливцево в Херсонской области (окрестности Геническа): видны серьезно поврежденные здания пансионата, включая следы возгораний (здесь размещали «Росгвардию»), — особенно, если сравнить с кадрами за 26-е мая.

Ранее наш информационный портал писал о том, что 15-го июня оккупанты в очередной раз нанесли удар по территории Херсонской области.