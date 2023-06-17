Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление представителей Атеш.

В источнике говорится о том, что действующий президент Российской Федерации Владимир Путин отдал приказ войскам химической защиты войти на территорию Херсонской области.

По официальным данным это делается для того, чтобы ликвидировать последствия подрыва Каховской гидроэлектростанции. Но, как сообщается в источнике войска химической защиты не могут выполнять такие задания. Поэтому скорее всего они будут использованы для провокации на химзаводе «Титан», который расположен в городе Армянск на территории временно оккупированного Крыма.

К слову ранее о подобном сообщали и другие источники в том числе российские пропагандисты. Некоторые эксперты считают, что оккупанты в действительности способны совершить подобное преступление.

Напомним, ранее мы писали о деоккупации Херсонщины.