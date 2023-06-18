Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на российские телеграм-каналы.

В источниках говорится о том что бойцы Вооруженных сил Украины нанесли удар по скоплению оккупантов, а точнее по командному пункту восьмидесятой отдельной мотострелковой бригады Вооруженных Сил Российской Федерации. На данный момент известно, что бригада дислоцировалась на юге Украины, но о конкретном местоположении никто не говорил.

В ходе этой атаки бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили как минимум 100 российских оккупантов. Об этом сообщили пропагандистские средства массовой информации

Примечательно, что это уже далеко не первый раз, когда Вооруженные силы Украины наносят удары по штабу российских оккупантов.

Напомним, ранее мы писали о взрывах в Брянской области.