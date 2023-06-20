О том, что бывший американский лидер уверен — его действия помогли отложить масштабную агрессию РФ против Украины, как минимум, на несколько лет, пишет «НБН», ссылаясь на заявление Дональда Трампа, сделанное на Fox News.

По словам Трампа, он и сейчас сохранил прекрасные отношения с Путиным, даже вопреки тому, что не общался с кремлевским тираном на протяжении длительного времени, поскольку ранее экс-президент США смог наладить крепкое взаимопонимание со своим коллегой из РФ. В частности, Трамп уверен — благодаря его давнему разговору с Путиным, в котором бывший американский глава предостерег российского диктатора относительно вторжения в Украину, буквально, словами:

Ты будешь адски расплачиваться. Это будет крушение. Не делай этого.

Кроме того, Трамп отдельно подчеркнул — у него налажены хорошие отношения и с президентом Украины Владимиром Зеленским, практически такие же, как и с Путиным, и потому ему не составляло никаких трудностей заставить их заключить мирное соглашение, оставайся американский миллиардер главой США.

Ранее наш информационный портал писал о том, что экс-советник 45-го американского президента Дональда Трампа Джон Болтон рассказал, из-за какого обещания бывший глава США стал посмешищем.