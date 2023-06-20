О том, что Валерий Залужный посетил с проверкой пункты управления группировок войск, выполняющих боевые задачи на самых «горячих» фронтовых участках, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Главнокомандующего ВСУ.

По словам Залужного, он совместно с начальником Генштаба ВСУ генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой, провел определенную работу в группировках войск, исполняющих важные задания в районах, где сейчас проходят самые ожесточенные бои. На этих сложных направлениях, оккупанты пытаются не допустить продвижения Сил обороны нашей страны, развернув систему укреплений с высоким количеством минных полей и подведенных резервных формирований. Тем не менее, защитники Украины совершают все возможное для полного освобождения временно оккупированных территорий, вопреки таким усилиям противника.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Резников озвучил дату поставок союзниками западных боевых самолетов.