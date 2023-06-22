О том, что прилет ракет пришелся не только по линии моста через Чонгарский пролив, у которого размещен автомобильный пункт пропуска оккупантов, но и немного западнее — по переправе через озеро Сиваш, пишет «НБН», ссылаясь на исчерпывающий видеоматериал, опубликованный в «Ліга.Новости».

На размещенных видео можно детально рассмотреть глубокие пробоины в дорожном полотне данных мостов, при этом, российские пропагандисты не прекращают утверждать — этот результативный удар был нанесен ВСУ, применившими британские ракеты «Storm Shadow».

Ранее наш информационный портал писал о том, как зампредседателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский прокомментировал «бавовну» на Чонгарском мосту на границе области с временно захваченным Крымом.