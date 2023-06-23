О том, что с приходом осеннего сезона, российские захватчики снова могут начать обстрелы объектов энергетической сферы в нашей стране, пишет «НБН», ссылаясь на заявление замглавы ГУР Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, опубликованное в «РБК-Украина».

По словам Скибицкого, российский военно-промышленный комплекс расширил производство ракет, и по этой причине, вероятность новых обстрелов энергетических объектов в Украине не исключается. Впрочем, ВСУ уже приступили к осуществлению всех необходимых мероприятий, касающихся усиления системы противовоздушной обороны, включая и ожидание скорого получения дополнительных комплексов ПВО после конференции в рамках «Рамштайн», что позволит увеличить количество современных ЗРК типа Patriot, и плотнее прикрыть не только стратегически важные объекты, но и небо над городами и селами.

Ранее мы писали о том, что 23-го июня, вражеские силы выпустили по Украине 13 крылатых ракет Х-101/Х-555.