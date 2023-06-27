О том, что после ночных массированных атак на Украину, РФ сделала тактический перерыв, используя данное время для проведения разведывательных мероприятий, и это указывает на одно — ведется подготовка к последующему обстрелу, пишет «НБН», ссылаясь на предупреждение главы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Натальи Гуменюк, прозвучавшее во время телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, эта ночь была относительно спокойной, поскольку после недавних массированных атак, захватчики сделали «тактическую паузу», для перепланировки своих действий. Кроме того, так как мощностей и запасов у оккупантов достаточно, то подобная отсрочка свидетельствует о возможности повторных ударов:

Мы должны быть начеку. Враг коварен и будет искать для себя побед там, где может их хотя бы инсценировать.

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