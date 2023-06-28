О том, что вследствие атаки оккупантов по Краматорску, уже есть 60 раненых, но под завалами постройки все еще могут быть люди, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в официальном Telegram-канале Офиса генерального прокурора Украины.

В частности, на среду, 28-е июня, помимо 60 раненых, обнаружено 8 погибших (среди них 3 несовершеннолетние девушки — одна 17 лет и две сестры 14 лет) из-за последствий двойного ракетного обстрела Краматорска российскими «Искандерами». Сейчас все еще продолжается спасательная операция, поскольку под обломками разрушенного торгового центра могут еще оставаться пострадавшие люди.

Ранее наш информационный портал писал о том, что 27-го июня РФ нанесла несколько последовательных ракетных ударов по большому скоплению людей в городе Краматорск.