О том, что ВСУ продолжают продвигаться вперед, освобождая от оккупантов южную часть Украины, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Telegram-канале командующего Силами обороны на Таврийском направлении генерала Александра Тарнавского.

В частности, армия Путина, вследствие результативных атак защитников, потеряла, как убитыми, так и ранеными не менее 3-х рот (около 900 российских солдат). Кроме того, подбито 19 единиц вражеской военной техники, и среди нее: 2 танка, 1 бронированная ремонтно-эвакуационная машина, 1 тягач на базе МТ-ЛБ, 1 боевая разведывательная машина, несколько БПЛА «Орлан-10» и «Zala», 1 самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация», 1 гаубица «Мста-Б» и различные автотранспортные средства.

Ранее наш информационный портал писал о том, что глава Минобороны Германии Борис Писториус уверен в успехе контрнаступления украинской армии.