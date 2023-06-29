О том, как уничтожение «вагнеровцами» российских военных вертолетов и самолета воздушного командования Ил-22М, принадлежащего к авиации спецназначения, то есть игравшего ключевую роль в управлении путинской армией, скажется на войне РФ с Украиной, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Twitter-аккаунте Министерства обороны Великобритании.

По данным британской разведки, этот сбитый Ил-22М являлся частью относительно небольшого парка в 12 самолетов, которые активно использовались, как в целях командования и управления с воздуха, так и для радиолокационных задач, при этом действовали в безопасном воздушном пространстве РФ, таким образом исключив досягаемость украинских систем ПВО.

Предполагается, что потеря такого самолета, похоже, помимо отрицательного влияния на российские воздушные и наземные операции, вызовет еще и психологический шок от ликвидации большого количества пилотов, почти наверняка навредит моральному духу ВКС РФ, а в долгосрочной перспективе — темпы текущих боезадач оккупантам попросту придется снизить, так как уже подорвана способность страны-агрессора в командовании и координации своих войск.

Ранее мы писали о том, как Владимир Зеленский высказался о присутствии боевиков ЧВК «Вагнер» на территории Беларуси.