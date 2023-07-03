О том, что на территории города Сумы гремят взрывы, поскольку работают силы наших ПВО, вероятно, пытаясь «приземлить» как можно больше российско-иранских «Шахедов», пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал городского главы Александра Лысенко.

По словам Лысенко, жителям города следует сохранять максимальное спокойствие, и не покидать укрытий до завершения воздушной тревоги, так как средства противовоздушной обороны продолжают работать по целям, запущенным армией Путина по Сумам.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в воскресенье, 2-го июля, в Запорожье прозвучал громкий взрыв, слышный в нескольких районах города.