О том, что враги не прекратили обстрелы общин на территории данной области, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Facebook-аккаунте Сумской областной военной администрации.

В частности, как ночью, так и утром этой среды, 5-го июля, враги совершили 5 атак на приграничье, вследствие чего зафиксировано 27 взрывов в Белопольской, Краснопольской, и Миропольской общинах:

по территории Белопольской россияне нанесли удар с применением минометов (10 взрывов) и гранатометов (10 взрывов);

по территории Миропольской тоже использовали минометы (2 взрыва);

по территории Краснопольской также велся огонь из минометов (5 взрывов).

Согласно предварительной информации Сумской ОВА, обошлось без жертв среди мирного населения, и нет значительных разрушений критической инфраструктуры.

Ранее наш информационный портал писал о том, что страна-агрессор, в ночь на 5-е июля, а также утром этого же дня, нанесла удары по Днепропетровской области иранско-российскими дронами «Шахед».