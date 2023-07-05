О том, что украинцам необходимо оставаться максимально спокойными, вопреки глобальному нагнетанию ситуации вокруг вероятности подрыва Запорожской атомной электростанции, а также доверять исключительно сведениям из официальных источников информации, включая и следование определенным рекомендациям, пишет «НБН», ссылаясь на разъяснение, опубликованное в Telegram-канале замглавы Министерства обороны Украины Анны Маляр.

По словам Маляр, соответствующие структуры уже приступили к изучению мер минимизации потенциально возможных отрицательных последствий в 4-х украинских областях, — Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской. В этих регионах, в течение нескольких дней, проходят учения экстренных служб, касающиеся преодоления результатов вероятного теракта РФ на ЗАЭС.

Также, замглавы Минобороны Украины пояснила, по какой причине страна-агрессор стала интенсивно нагнетать ситуацию с ЗАЭС, и почему может начать террористические действия на территории этой электростанции. Ответ достаточно прост — с целью преломления хода войны в свою пользу. Кроме того, оба сценария, такие как угроза террористическими действиями, или их прямое совершение, — для РФ лишь инструмент достижения военных целей.

Ранее мы писали о том, что в ISW оценили риск подрыва ЗАЭС, указав на цели провокации РФ.