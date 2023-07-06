О том, что страна-агрессор запустила по Украине около десятка крылатых ракет, а силы ПВО смогли «приземлить» 7 «Калибров», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале Воздушных Сил ВСУ.

Как стало известно, ближе к 1-му часу ночи, силы противника ударили из вод Черного моря: запуски крылатых «Калибров» осуществлялись с надводных кораблей-носителей и подлодок. Оккупанты изменили тактику атак: несколько ракетных групп, поначалу проследовали в направлении северной части Украины, скрываясь в рельефе местности и пролетев над руслом Днепра, однако затем внезапно сменили курс на Запад нашей страны. Только благодаря результативной работе зенитно-ракетных расчетов и пилотов авиации Воздушных Сил, удалось ликвидировать 7 из 10 крылатых «Калибров».

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