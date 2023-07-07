О том, что этой ночью, российские оккупанты в очередной раз применили ударные дроны «Shahed-136/131» производства Ирана, запустив эти БПЛА с юго-восточного направления (из города Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае РФ), пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале Воздушных Сил ВСУ.

В частности, всего были выявлены запуски 18 «Шахедов», по которым в южных и восточных областях Украины результативно отработала на противовоздушная оборона: вследствие эффективной боевой работы, проведенной подразделениями зенитно-ракетных войск, пилотами истребительной авиацией и мобильными огневыми группами Воздушных Сил, удалось «приземлить» 12 ударных БПЛА типа «Shahed-136/131».

Ранее наш информационный портал писал о том, что защитники Украины нанесли удары по складу боеприпасов РФ и уничтожили 3 станции РЭБ.