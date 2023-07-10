О том, что за минувшие 7 дней, по итогам наступления нашей армии на Мелитопольском и Бердянском направлениях, защитникам удалось продвинуться на более, чем 1 километр, но и это еще не все позитивные новости, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером Генерального штаба ВСУ Андреем Ковалевым, и опубликованную Telegram-каналом «Military Media Center».

Суммарные темпы продвижения на указанных направлениях, со времени начала контрнаступления, сейчас составляют 8,6 километра, при этом, за прошлую неделю на юге Украины деоккупировано более 10 квадратных километров территории. Кроме того, следует учесть, что с начала этой военной операции ВСУ на Мелитопольском и Бердянском направлениях, Силами обороны Украины освобождено от путинской армии 169 квадратных километров, что превышает площадь города Одессы (162,4 квадратного километра).

Ранее мы писали о том, что у российских войск на Бахмутском направлении возникли очень серьезные проблемы.