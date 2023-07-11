О том, что сегодняшней ночью, путинская армия в очередной раз нанесла удар по территории Украины с юго-восточного направления (из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае), применив 28 иранских дронов-камикадзе «Shahed-136/131», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале Воздушных Сил ВСУ.

Как стало известно, только благодаря результативной боевой работе, на участках, контролируемых воздушным командованием «Юг» и «Центр», силы и средства Воздушных Сил, взаимодействуя с ПВО прочих составляющих Сил обороны, смогли «приземлить» 26 ударных БПЛА, включая и 1 разведывательный беспилотник «Zala».

Также, за минувшие 24 часа, по состоянию на 10-е июля, Воздушными Силам уничтожен 1 вражеский вертолет, 3 ударных БПЛА типа «Ланцет» и 4 разведдрона оперативно-тактического уровня.

Ранее наш информационный портал писал о том, что 11-го июля, страна-агрессор Российская Федерация атаковала дронами-камикадзе типа «Шахед» столицу Украинского государства Киев.