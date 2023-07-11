О том, что в этот вторник, 11-го июля, российская армия ударила из РСЗО «Град» по населенному пункту Софиевка в Станиславской общины Херсонщины, и существует вероятность еще одного обстрела, — снова по территории областного центра, пишет «НБН», ссылаясь на предупреждение, опубликованное в официальном Telegram-канале главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

По словам Прокудина, в соответствии с предварительной информацией, после удара по Софиевке, погибла 1 женщина, а еще 1 мужчина получил ранения. Более подробные сведения появятся после завершения спасательной операции ГСЧС Украины.

Также стоит знать, что в ближайшие часы возможна российская атака на железнодорожный вокзал в Херсоне, и по этой причине, местным жителям следует не выходить на улицу без существенной необходимости.

Ранее наш информационный портал писал о том, что сегодня Россия ударила тяжелой артиллерией по Днепропетровской области.