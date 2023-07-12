О том, что украинская армия продолжает наступательную операцию по Бердянскому направлению, и может похвалиться определенными, хоть и частичными успехами вдоль указанного фронтового участка, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером Сил Обороны Таврического направления Валерием Шершнем в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Шершня, вопреки ожесточенному сопротивлению путинской армии, ВСУ планомерно уничтожают боевой потенциал ВС РФ, постепенно продвигаясь вперед. В частности, такому успеху контрнаступления существенно способствует отличная контрбатарейная работа украинских артиллеристов и тщательное разминирование территорий саперами.

Также, за прошедшие 24 часа, на Бердянском направлении россияне понесли огромные потери, как в «живой силе», так и в танках, и по этой причине, оккупанты вынуждены подтягивать людские резервы и устаревшую советскую бронетехнику.

Кроме того, спикер Сил Обороны подчеркнул:

Инициатива полностью принадлежит нам. Вчера мы ликвидировали 68 оккупантов, еще 156 захватчиков получили ранения, 4 россиянина взяты в плен, а также уничтожено 22 единицы вооружения и техники РФ.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Генштабе ВСУ рассказали, как изменилась ситуация на поле боя.