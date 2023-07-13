О том, что взрывы, прогремевшие в районе «Азовстали» в минувшую среду, 12-е июля, на самом деле являются результатом «прилета» по месту базирования «кадыровцев», пишет «НБН», ссылаясь на сведения, поступившее от местного движения сопротивления, опубликованные в Telegram-канале советника городского главы города Мариуполь Петра Андрющенко.

По словам Андрющенко, украинские партизаны проинформировали о попадании в казарму «кадыровцев», расположенной на территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. Согласно предварительной информации, раненых «ахматовцев» стали тайком вывозить по направлению к Донецку, что явно свидетельствует о тяжелом состоянии оккупантов.

Советник мэра Мариуполя подчеркнул, что «инфошум», поднятый в медиасреде страны-агрессора, указывает на одно — подобные потери могут быть сопоставимы с «Юрьевской бавовной», которую россияне также масштабно «маскировали» под «работу ПВО».

Ранее мы писали о том, что Федоров сообщал подробности ночной «бавовны» на Херсонщине.