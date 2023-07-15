О том, что в ночь на эту субботу,15-го июля, враги в очередной раз коварно атаковали гражданские объекты в Украине 6 ударными российско-иранскими дронами типа «Shahed», запущенными с южного направления, пишет «НБН», ссылаясь на подробную информацию, опубликованную в официальном Telegram-канале Воздушных Сил ВСУ.

Как стало известно, благодаря результативным действиям бойцов Сил Обороны и пилотов Воздушных Сил, в южной и восточной части нашей страны, было уничтожено 4 вражеских ударных дрона «Shahed-136/131». Также, за минувшие 24 часа, наша ПВО уничтожила 3 разведывательных оперативно-тактических БПЛА РФ («Орлан», «Зала») и 3 ударных беспилотника типа «Ланцет».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Виталий Ким сообщил, сколько всего «Шахедов» было сбито в небе над Николаевской областью в ночь на 15-е июля.