О том, что оккупационный флот РФ был вынужден взаимодействовать с силами ПВО в ночь на это воскресенье, 16-го июля, чтобы отразить атаку «вражеских» БПЛА на Севастополь над морем поблизости от мыса Херсонес, а также в районе Севастопольской бухты и Балаклавы, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале Михаила Развожаева, считающегося «мэром» оккупированного Севастополя.

По словам Развожаева, захватчикам все уже удалось сбить огнем 1 беспилотник, а еще 5 было подавлено средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, россияне успели ликвидировать 2 надводных БПЛА, которые зашли с внешнего рейда. К сожалению, ни один объект противника ни в городе, ни в водах Черного моря не пострадал, конечно, если верить оккупационной администрации.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Андрющенко сообщал о последствиях «прилета» по казарме с «кадыровцами» в Мариуполе.