О том, что бойцы Сил обороны продолжают вести контрнаступательные действия на северных и южных флангов у Бахмута с частичными успехами, вследствие чего оккупанты, вопреки мощному сопротивлению и подтягиванию существенных резервов, все же были вынуждены отступить со своих оборонных позиций на северо-востоке от Орехово-Василовки, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером Генерального штаба ВСУ Андреем Ковалевым в эфире телемарафона «Единые новости» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Ковалева, на Бахмутском направлении защитники Украины продолжают наступательную операцию севернее и южнее города Бахмут, и в период ведения данных боевых действий, российских оккупантов «выдавили» с позиций северо-восточнее Орехово-Василовки. Также, ВСУ не прекратили ведение контрнаступательной операции не только на Бахмутском, но и на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Юрий Луценко заявил — он сможет через определенное время предоставить документы, свидетельствующие о разминировании Чонгара.