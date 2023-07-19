О том, что в период ночного удара оккупантов в ночь на эту среду, 19-е июля, была атакована критическая инфраструктура, включая и военные объекты не только на территории Одесчины, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Воздушных Сил ВСУ.

В частности, армия Путина использовала против мирных городов Украины:

16 «Калибров», запущенных малым ракетным кораблем «Ингушетия» и фрегатом «Адмирал Эссен» из вод Черного моря;

8 Х-22 с бортов Ту-22М3 (из неба над Черным морем);

6 «Ониксов» из противокорабельного ракетного комплекса «Бастион» (Крымский полуостров);

1 авиаракету Х-59 с борта истребителя Су-35 из неба над Черным морем;

32 дрона-камикадзе «Шахед-136/131» с территории полигона Чауда (Крымский полуостров) и Приморско-Ахтарска (Краснодарский край РФ).

Воздушными Силами и средствами ПВО прочих подразделений наших Сил Обороны, было ликвидировано 37 воздушных целей из 63:

13 «Калибров»;

1 авиаракету Х-59;

23 «Шахед-136/131».

Ранее мы писали о том, что 19-го июля, на территории города Запорожье можно было услышать звуки взрывов.