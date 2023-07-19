О том, как выглядят фотосвидетельства очередного военного преступления россиян, пишет «НБН», ссылаясь на кадры, опубликованные в Facebook-аккаунте Оперативного Командования «Юг».

Согласно предварительной информации, предоставленной Одесской областной военной администрацией, стало известно — россияне старались максимально повредить портовую и подобную критическую инфраструктуру: враги ударили по зерновому и масляному терминалам. Также, не только в самой Одессе, но и в регионе есть множество пострадавших.

На фотоснимках, размещенных ниже, можно увидеть масштабы повреждений и разрушений, вызванных коварной атакой захватчиков:

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Воздушных Силах ВСУ назвали количество уничтоженных ракет и дронов РФ.