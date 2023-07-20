О том, что в ночь на этот четверг, 20-го июля, государство-террорист снова массированно атаковало южные регионы нашей страны — под ударами российских ракет оказались Одесса и Николаев, пишет «НБН», ссылаясь на сводку, опубликованную в официальном Telegram-канале Воздушных Сил ВСУ.

В целом, враги выпустили по Украине 38 боеприпасов — 19 крылатых ракет и 19 ударных БПЛА производства Ирана, и благодаря боевой работе подразделений Воздушных Сил, эффективно взаимодействующих с Силами Обороны, удалось «приземлить» 18 воздушных целей:

2 крылатых «Калибра», запущенных со стороны Черного моря;

3 крылатых «Искандера-К» (запуск осуществлялся наземными комплексами оккупантов);

13 ударных БПЛА «Шахед-136/131».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Россия за ночь несколько раз атаковала Одессу.