О том, что в ночь на эту пятницу, 21-е июля, оккупанты несколько раз наносили ракетные удары по региону, вследствие чего врагами уничтожено более 100 тонн сельхозпродукции, а также пострадали мирные украинцы, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Telegram-канале главы Одесской ОВА Олега Кипера.

По словам Кипера, на рассвете ВС РФ запустили крылатые «Калибры» с корабля-ракетоносителя, который этой ночью вывели на боевое дежурство в акваторию Черного моря. Как стало известно, российские ракеты попали в зерновые терминалы одного из агропромышленных предприятий Одесской области — уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

Также, из-за взрыва пострадали 2 человека — они получили резаные раны осколками стекла. На данный момент, этим людям уже оказана вся необходимая медпомощь.

Кроме того, после повторного ракетного удара по этому агропредприятию, оккупанты уничтожили 2 пожарные машины ГСЧС Украины, приехавшие на ликвидацию пожара.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Боррель сообщил, повлияют ли атаки оккупантов на оказание военной помощи Украине.