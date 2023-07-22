О том, что этой ночью страна-агрессор в очередной раз ударила по территории Украины иранскими БПЛА «Шахед-136/131», которые были направлены на центральные области страны, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную главой Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Натальей Гуменюк в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, враги существенно интенсифицировали применение ударных дронов, однако сегодняшнюю ночь можно назвать относительно спокойной, если провести сравнение с минувшими — это указывает на то, что оккупанты взяли определенную паузу с целью проведения сбора сведений для осуществления новых атак, но «заполнили» ее «Шахедами».

В соответствии с данными спикера Сил обороны Юга, защитники нашего неба результативно отработали по 3 целям, которые следовали через Николаевскую область в центральные регионы: бойцы ликвидировали вражеские объекты над Николаевщиной и Кировоградщиной, и еще 2 ударных БПЛА уничтожили над Днепропетровщиной. При этом, и на юге было сбито 2 российских разведывательных дрона.

Ранее мы писали о том, что ВПК Украины уже приступил к производству средств, позволяющих значительно усилить защиту портовой инфраструктуры от атак государства-террориста.