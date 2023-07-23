О том, что государство-террорист обстреливает мирную Одессу только ради изолирования нашей страны от выхода к Черному морю, включая навязывание собственных правил «зерновой сделки», но Украина должным образом отреагирует подобные военные преступления Москвы, пишет «НБН», ссылаясь на комментарий, опубликованный в официальном Facebook-аккаунте секретаря СНБО Алексея Данилова.

По словам Данилова, разрушение украинской инфраструктуры, которая обеспечивала стабильную работу «зернового коридора», может поставить мир в зависимость от поставок российского зерна, логистики и возможностей РФ. То есть, план Кремля — в создании из России уникального зернового поставщика. Безусловно, в Украине понимают и осведомлены о таких намерениях, и должным образом отреагируют, и прежде всего полноценно ответят на убийства и разрушения в Одессе. Кроме того, все мировое сообщество и страны Запада просто обязаны проявить нужную твердость и незыблемость, дав и свой достойный ответ «кремлевской крысе», заключающийся в полном восстановлении функционирования украинского «зернового коридора» под гарантии международной безопасности.

Ранее мы писали о том, что военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины уже начал производить средства, позволяющий существенно усилить меры по защите портовой инфраструктуры Одессы и Николаева от ракетных ударов со стороны страны-агрессора.