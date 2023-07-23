О том, что вследствие еще одной ракетной атаки государства-террориста на мирный город, 19 человек получили ранения различной степени тяжесть, а 1 одессит — погиб, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале главы Одесской ОВА Олега Кипера.

По словам Кипера, из-за ракетного удара армии страны-агрессора, также разрушено 6 жилых построек, включая многоквартирные дома (во многих зданиях выбиты окна, повреждены крыши и фасады). Кроме того, серьезно повреждены 2 памятника архитектуры и Спасо-Преображенский собор. Фактически уничтожено десятки автомобилей.

Ранее наш информационный портал писал о том, что на протяжении всей этой недели, армия Путина массированно обстреливает гражданскую инфраструктуру нашей страны, запуская различные типы ракет и ударные беспилотники, и как о вероятности новой российской атаки высказались в ОК «Юг».