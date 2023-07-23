О том, что страна-агрессор обновила свою террористическую тактику, осуществляя намеренные обстрелы исторических центров городов, в частности, демонстративно разрушив центра Одесского региона, его портовую инфраструктуру и подобное, пишет «НБН», ссылаясь на объяснения и предложения, опубликованные в Twitter-аккаунте советника главы ОПУ Михаила Подоляка и Telegram-канале главы ОПУ Андрея Ермака.

Как отметил Подоляк, государство-террорист делает все это для:

окончательной невозможности соблюдения «зернового соглашение»;

закрытия для Украины любого выхода в Черное море;

перехвата глобального информационного потока (чтобы мировое сообщество меньше говорило о внутренних проблемах РФ);

запугивания терроризмом (как ИГИЛ), и принуждения к обсуждению «уступок»;

реализации собственной ненависти к Украине, и истории Одессы, в частности.

Также, Ермак, со своей стороны, объяснил, что миру необходимо отреагировать на очередной теракт РФ:

предоставив нашей стране дальнобойные ракеты, нивелирующие вражеский потенциал по нанесению таких ударов;

отправив больше современных комплексов ПВО для защиты неба над украинскими городами;

расширив экономические санкции против РФ, таким образом остановив работу российского ВПК;

изолировав РФ на международном уровне, как со стороны стран Запада, так и государств Глобального Юга;

поддержав демилитаризацию временно оккупированного Крымского полуострова.

Ранее мы писали о том, как Данилов прокомментировал очередной удар по Одессе.