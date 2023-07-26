О том, что путинская армия не прекращает территорию области, из-за чего уничтожены гражданские объекты и пострадали мирные украинцы, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Telegram-канале главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

По словам Малашко, только за прошедшие сутки, оккупанты нанесли 79 ударов по 22 населенным пунктам в Запорожской области: 61 раз обстреляли с помощью артиллерии Гуляйполе, Железнодорожное, Левадное, Малую Токмачку, Малиновку, Степногорск, Каменское, Степное, Пятихатки и другие прифронтовые села. Также, 9 авиационных ударов пришлись на территорию Орехова и Новоданиловки, Темировки, Егоровки, Новодаровке, а Ольговское и Новодаровку захватчики атаковали дронами-камикадзе.

Вследствие удара по Орехову, было ранено двое мужчин — 50 и 55 лет, которых уже доставили в медучреждения для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее наш информационный портал писал о том, что за последние сутки РФ нанесла 55 ударов по Херсонской области.