О том, почему Украине необходимо существенно усилиться немалым количеством современных западных средств ПВО, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, с сентября 2022-го года и по март 2023-го года, наши ПВО сбили около 1 500 дронов-камикадзе и ракет, и на такую ликвидацию ушло слишком много средств. Впрочем, на данный момент, у россиян нет такого огромного количества ракет и восстановить запасы они не смогут, поскольку военно-промышленный комплекс РФ не в состоянии производить столько боеприпасов. Явное тому свидетельство — ракеты Х-101/Х-555, которые оккупанты не запускали целый месяц.

Согласно информации Генштаба ВСУ, страна-агрессор может производить лишь 100 высокоточных ракет/ежемесячно, и по этой причине, этой зимой, Кремль сделает основную ставку на российско-иранские ударные БПЛА, более дешевые в изготовлении из-за менее сложного технологичного процесса. Таким образом, задача Украины — усилиться как можно большим количеством средств ПВО, поставляемыми государствами-партнерами.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ОК «Юг» сообщили о новой модификации российских дронов-камикадзе.