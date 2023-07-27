О том, что в ночь на 27-е июля, ВС РФ нанесла удар, сбросив управляемую авиабомбу КАБ-250 на территорию населенного пункта Ковшаровка в Купянском районе, вследствие чего погибла 1 женщина и еще 4 человека пострадали, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Facebook-аккаунте главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Как стало известно, российская бомба взорвалась поблизости от 5-этажного жилого дома — строение повреждено, и в одной из квартир обвалилась стена. Кроме того, частично разрушен соседний 9-этажный дом. Из-за военного преступления оккупантов, погибла 74-летняя женщина, и пострадали женщины 35-летнего, 81-летнего и 71летнего возраста, а также 74-летний мужчина (получили ранения разной степени тяжести, но состояние здоровья — среднее).

Помимо вышеописанного, этой же ночью, зафиксировано попадание ракеты С-300 в нежилое здание в поселке городского типа Великий Бурлук в Купянском районе — вследствие повреждения в строении произошло возгорание.

Ранее мы писали, что в Запорожской ОВА показали фото последствий и сообщили количество пострадавших.