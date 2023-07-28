О том, что на Бахмутском направлении, ВС РФ оказывают ожесточенное сопротивление Силам обороны нашей страны, ведущим в этом районе наступление и достигающих определенного успеха, пишет «НБН», ссылаясь на заявление командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, опубликованное в Telegram-канале «Military Media Center».

По словам Сырского, обстановка на Бахмутском направлении сохраняется достаточно напряженной, но бойцы нашей армии постепенно продвигаются вперед, освобождая земли Украины. При этом, враги яростно цепляются за каждый сантиметр, ведя интенсивный огонь из минометов и артиллерии.

Командующий Сухопутными войсками акцентировал — в таких условиях необходимо оперативно принимать адекватные управленческие решения согласно сложившейся обстановке, учитывая маневрирование силами и средствами, переброску частей и подразделений на направления, где заметен успех, или требуется вывод защитников из-под обстрелов противника.

В частности, сейчас на первом плане в действиях ВСУ находится контрбатарейная борьба, позволяющая поддерживать наши войска в районе Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки, где враги сконцентрировали значительное количество артиллерии, ликвидация которой, — одна из главных задач украинской армии.

Ранее мы писали о том, что в Генштабе ВСУ сообщили о текущей ситуации на Донетчине.