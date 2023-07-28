О том, что ВСУ удерживают достигнутые рубежи в районе Старомайорского в Донецкой области, результативно деоккупированного несмотря на массированный огонь вражеской авиации и артиллерии, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрея Ковалева, опубликованное в Telegram-канале «Military Media Center».

Кроме того, по словам Ковалева, оккупанты предприняли безуспешные попытки по восстановлению утраченного положения в окрестностях Ровнополя и Макаровки в Донецкой области: российская оккупационная армия продолжает оказывать ожесточенное сопротивление, осуществляя передислокацию своих подразделений и войск, интенсивно применяя резервы техники и «живой силы».

Ранее наш информационный портал писал о том, что военный эксперт назвал факторы, которые ускорят темпы контрнаступления ВСУ.