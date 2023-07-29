О том, что за минувшие 24 часа, ВСУ «утилизировали» еще 390 оккупантов, не учитывая различной техники ВС РФ, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Facebook-аккаунте Генштаба Вооруженных сил Украины.
В частности, суммарные боевые потери захватчиков на 29-е июля составили:
- в личном составе — около 245 220 (плюс 390);
- в танках — 4 191 (плюс 1);
- в боевых бронированных машинах — 8 167 (плюс 6);
- в артиллерийских системах — 4 786 (плюс 11);
- в РСЗО — 698 (без изменений);
- в средствах ПВО — 458 (без изменений) ед.;
- в самолетах — 315 (без изменений);
- в вертолетах — 311 (без изменений);
- в оперативно-тактических дронах — 4 007 (без изменений);
- в крылатых ракетах — 1 347 (без изменений);
- в кораблях/катерах — 18 (без изменений);
- в автотехники/автоцистернах — 7 247 (плюс 7);
- в спецтехнике — 710 (плюс 1).
Ранее мы писали о том, что в Генштабе ВСУ сообщали о боевой ситуации на Донетчине 28-го июля.