О том, что за минувшие 24 часа, ВСУ «утилизировали» еще 390 оккупантов, не учитывая различной техники ВС РФ, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Facebook-аккаунте Генштаба Вооруженных сил Украины.

В частности, суммарные боевые потери захватчиков на 29-е июля составили:

в личном составе — около 245 220 (плюс 390);

в танках — 4 191 (плюс 1);

в боевых бронированных машинах — 8 167 (плюс 6);

в артиллерийских системах — 4 786 (плюс 11);

в РСЗО — 698 (без изменений);

в средствах ПВО — 458 (без изменений) ед.;

в самолетах — 315 (без изменений);

в вертолетах — 311 (без изменений);

в оперативно-тактических дронах — 4 007 (без изменений);

в крылатых ракетах — 1 347 (без изменений);

в кораблях/катерах — 18 (без изменений);

в автотехники/автоцистернах — 7 247 (плюс 7);

в спецтехнике — 710 (плюс 1).

Ранее мы писали о том, что в Генштабе ВСУ сообщали о боевой ситуации на Донетчине 28-го июля.