О том, что поздним вечером пятницы, 28-го июля, оккупанты снова ударили ракетами по нашей стране, практически разрушив до фундамента жилой многоэтажный дом на территории мирного Днепра, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Telegram-канале главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По словам Лысака, вследствие российской ракетной атаки на Днепр, сейчас уже есть 9 пострадавших: среди них двое детей в возрасте 14 и 17 лет, получивших контузию. Аналогичный диагноз поставлен еще двум 20-летним девушкам. Также, у 5 человек — рваные раны: пострадали не только мужчины от 18 до 53 лет, но и 77-летняя женщина. Согласно сведениям, предоставленным медиками, все потерпевшие от военных преступлений РФ находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Воздушных Силах ВСУ объяснили, какими средствами оккупанты будут атаковать Украину зимой.