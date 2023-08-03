О том, что путинская армия атаковала ракетами не только церковь, в которой на тот момент специалисты-спасатели гасили пожар, при этом, оккупанты еще попали и в троллейбус — из-за этих военных преступлений россиян есть раненые, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Telegram-каналах главы Херсонской ОВА Александра Прокудина и ГСЧС Украины.

По словам Прокудина, ранения различной степени тяжести получили 3 пассажира троллейбуса, ехавшего мимо собора в момент российской атаки — пострадавших увезла карета «скорой» на госпитализацию: 39-летней женщине и 53-летнему мужчине сейчас оказывается медпомощь, а также проводится обследование; тяжелые ранения грудной клетки и закрытая черепно-мозговая травма — у 74-летнего дедушки, и врачи борются за его жизнь.

Кроме того, в период тушения возгорания, вызванного ударом по Свято-Катериненскому собору, враги осуществили повторный обстрел: пострадали 4 сотрудника ГСЧС, которых также госпитализировали, и на данный момент оказывают всю необходимую помощь.

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