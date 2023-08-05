О том, что в ночь на эту субботу, 5-е августа, в российских Telegram-каналах стали массово появляться сообщения о взрывах поблизости от Керченского моста, соединяющего территорию государства-террориста с временно оккупированным украинским Крымским полуостровом, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Радио Свободы».

Согласно этим многочисленным сообщениям, после указанных взрывов, на мосту выключилось все освещение, и данный объект полностью перекрыли для движения. Предполагается, что прошла комбинированная атака ударных дронов — из надводных и воздушных БПЛА.

Также, в российских Telegram-каналах пишут — один из беспилотников якобы ударил по нефтяному танкеру в 50 километрах от Керченского пролива.

Ранее наш информационный портал писал о том, как в ОК «Юг» прокомментировали ночные взрывы 4-го августа на территории временно захваченной Феодосии.